Ermeni futbolcular haddini aştı! Sahaya böyle çıktılar
Son dakika haberine göre: Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan provokatif eylemlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Ermeni futbolcuların forma giydiği yerel bir takımdan alçak bir hamle geldi.
Dağlık Karabağ'da 44 günde tarihi hezimete uğrayan Ermenistan kışkırtıcı hamlelerde bulunmaya devam ediyor.Bu kez de Ermeni amatör futbolcular alçak bir eylemde bulundu. Ermeni futbolcuların oynadığı yerel bir takım, sahaya yere serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak çıktı. Ermeni futbolcuların skandal hareketleri kameralara anean yansıdı.
ALÇAK EYLEM!
Ermeni futbolcuların forma giydiği yerel bir takım, Hocavend'de oynanan futbol karşılaşmasıdan önce sahaya yere serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak çıktı. Amatör futbolcuların skalndalları bununla da bitmedi. Futbolculardan birinin bayrağın üzerine tükürdüğü anlar da kameraya anbean yansıdı.
TEPKİ ÇEKTİ
Ermeni amatör futbolcuların alçak eylemleri büyük tepki topladı.
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