12 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Japonya’da 5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre: Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. JMA, depremin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İbaraki eyaletinde yerel saatle 12.31'de, 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

50 kilometre derinlikteki deprem, başkent Tokyo ile Toçigi, Çiba, Gunma, Saitama eyaletlerinde hissedildi.

JMA, depremin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA