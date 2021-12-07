NASA yeni astronot adaylarını açıkladı: Listede bir de Adanalı var

Kimya ve makine mühendisi olarak uzun bir süre sondaj projeleri başta olmak üzere emisyon azaltma stratejilerinin yöneltildiği enerji sektöründe deneyim elde eden Burnham, ABD Donanması'nda bir teğmen olarak görev yapıyor.

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