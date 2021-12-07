NASA yeni astronot adaylarını açıkladı: Listede bir de Adanalı var
NASA yeni astronat adaylarını açıkladığı sırada bir isim dikkatleri üzerine çekti. O isim ise Adana İncirlik Üssü'nde doğan Deniz Burnham. Burnham, uzaya giderse bir Adanalı uzaya gitmiş olacak.
NASA, uluslararası uzay istasyonu başta olmak üzere önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ay görevlerinde de yer alabilecek olan yeni astronot adayları sınıfını açıkladı. Kapsamlı bir tıbbi kontrolden ve çeşitli yetenek, egzersiz testlerinden geçerek bu hakkı kazanan 6 erkek ve 4 kadın, yaklaşık 12000 kişi arasından seçildi.
Shiftdelete'in haberine göre; adayların askeri düzeydeki suda hayatta kalma tatbikatları, Johnson Uzay Merkezi'nde büyük bir havuzda gerçekleşen uzay yürüyüşü eğitimi ve T-38 eğitim jetlerini uçurmak gibi birçok görevi tamamlaması gerekiyor.
Sınıfta yer alan herkesin astronot olacağına garanti verilmiyor ve eğitimi tatmin edici bir seviyede tamamlamaları gerekiyor. Astronot olduktan sonra ISS ve aya uçuş hakkı kazanıyorlar, ancak hemen göreve gönderilmiyorlar. Sürekli eğitilerek becerilerini geliştiriyorlar.
NASA YENİ ASTRONOT ADAYLARINI DUYURDU
Temel astronot adayı eğitim programına katılacak olan adaylardan birisi dikkat çekiyor. NASA'nın Jet Propulsion Laboratory bölümünde çalışan Umut Yıldız, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda adaylardan birisinin, Adana'da doğan Deniz Burnham olduğunu belirtti.
DENİZ BURNHAM KİMDİR?
Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelen Burnham askeri bir ailenin çocuğu olduğu için sık sık yer değiştirdi. Paaramotor ve yamaç paraşütünün yanı sıra helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabilen Burnham, uzun bir süredir Alaska'da ikamet ediyordu.
Kaliforniya'daki Vanden Lisesi'nden mezun olan ve 2007 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde kimya mühendisliği lisans derecesi alan Burnham, 2017 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden makine mühendisliği yüksek lisans derecesini aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yunus Göç öldü mü? Gaziantep'te 3 aylık bebeğini döven Yunus Göç cezaevinde öldürüldü mü?
- Yüzde 70’e kadar zam müjdesi geldi! Bu işçilerin cebi bayram edecek! 2022’de zamlı maaşlar hesaplarda…
- BTK ne demek? BTK açılımı nedir? BTK işçileri hangileri, maaşları ne kadar oldu?
- Yemek sepeti çöktü mü, sorun mu var? Teknik arıza ne zaman düzelecek? Yemeksepeti restoran destek hattı
- Antalya yarın okullar tatil mi? 8 Aralık Antalya okul tatil mi? Valilik uyardı Antalya’da yarın okul var mı?
- Yüzde 16 indirim kapıda! Sıfır ikinci el araç fiyatları düşecek mi? Araç fiyatlarına MTV indirimi gelecek mi?
- Sağlık çalışanlarına seyyanen zam müjdesi! 2022 hemşire ve sağlık personeli maaşı ne kadar olacak? Ek zam açıklaması
- Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları tam gaz sürüyor! 2022’de bitecek
- 2022 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşları kaç TL? Öğretmen maaş hesaplama…
- Bugünkü döviz kurları son durum: 7 Aralık euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru
- HER AN AÇIKLANABİLİR! KYK burs sonuçları son durum nedir? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Mevlana Haftası mesajları sözleri! Mevlana sözleri mesajları için tıklayınız! İşte Mevlana ile ilgili en güzel sözler!