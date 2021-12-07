Birleşik Arap Emirlikleri'nden tarihi karar: Hafta sonu tatilini değiştirdi
Birleşik Arap Emirlikleri tarihi bir karara imza attı. Yeni uygulamayla Cuma günü öğleden sonra başlayacak hafta sonu tatili, Cumartesi ve Pazar'ı kapsıyor. Yeni düzenleme 1 Ocak 2022'den itibaren hayata geçecek.
Şimdiye kadar hafta sonu tatili Cuma ve Cumartesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde, radikal değişiklik dünyaya duyuruldu.
Buna göre, hafta sonu günleri değişti. Cuma günü öğleden sonra başlayacak hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günlerini de kapsayacak. Hafta içi 4,5 gün olarak kalırken, hafta sonu tatili ise 2,5 gün olacak.
Resim haber ajansı, yeni düzenlemenin 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacağını aktardı.
#UAE announces today that it will transition to a four and a half day working week, with Friday afternoon, Saturday and Sunday forming the new weekend.— UAEGOV (@UAEmediaoffice) December 7, 2021
All Federal government departments will move to the new weekend from January 1, 2022. pic.twitter.com/tQoa22pai9
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