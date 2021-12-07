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Birleşik Arap Emirlikleri'nden tarihi karar: Hafta sonu tatilini değiştirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Birleşik Arap Emirlikleri’nden tarihi karar: Hafta sonu tatilini değiştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri tarihi bir karara imza attı. Yeni uygulamayla Cuma günü öğleden sonra başlayacak hafta sonu tatili, Cumartesi ve Pazar'ı kapsıyor. Yeni düzenleme 1 Ocak 2022'den itibaren hayata geçecek.

Şimdiye kadar hafta sonu tatili Cuma ve Cumartesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde, radikal değişiklik dünyaya duyuruldu.

Buna göre, hafta sonu günleri değişti. Cuma günü öğleden sonra başlayacak hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günlerini de kapsayacak. Hafta içi 4,5 gün olarak kalırken, hafta sonu tatili ise 2,5 gün olacak.

Resim haber ajansı, yeni düzenlemenin 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacağını aktardı.

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