Birleşik Arap Emirlikleri’nden tarihi karar: Hafta sonu tatilini değiştirdi

Resim haber ajansı, yeni düzenlemenin 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacağını aktardı.

#UAE announces today that it will transition to a four and a half day working week, with Friday afternoon, Saturday and Sunday forming the new weekend.



All Federal government departments will move to the new weekend from January 1, 2022. pic.twitter.com/tQoa22pai9