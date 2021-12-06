Mısır ve Rusya'dan Akdeniz'de ortak deniz (Dostluk Köprüsü-4) tatbikatı
Mısır ve Rus deniz kuvvetlerinin Akdeniz'de "Dostluk Köprüsü – 4" adıyla ortak deniz tatbikatı başlattığı bildirildi. Tatbikata, iki ülkenin özel kuvvetlerinden birimler de yer alıyor.
Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akdeniz'de başlatılan tatbikata, iki ülkenin özel kuvvetlerinden birimlerin katılım göstereceğini belirtti.
Sözcü Abdulhafiz, tatbikat kapsamında, karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı çerçevesinde birtakım manevraların gerçekleştirileceğini kaydetti.
Abdulhafiz ayrıca, tatbikatın "Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı" çerçevesinde düzenlendiğini ifade etti.
Açıklamada tatbikatın süresine ilişkin ise net bir bilgi verilmedi.
MISIR VE ÜRDÜN'ÜN "AKABE-6" TATBİKATI TAMAMLANDI
Öte yandan Mısır ve Ürdün silahlı kuvvetlerinin Ürdün topraklarında başlattığı askeri tatbikatın tamamlandığı aktarıldı.
Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 22 Kasım'da iki ülke kara kuvvetleri özel birliklerinin katılımıyla başlayan "Akabe-6" adlı askeri tatbikatın nihayete erdiği belirtildi.
Ürdün topraklarında 22 Kasım'da başlayan askeri tatbikatın aralık ayına kadar süreceği açıklanmıştı.
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