Mısır ve Rusya'dan Akdeniz'de ortak deniz (Dostluk Köprüsü-4) tatbikatı

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akdeniz'de başlatılan tatbikata, iki ülkenin özel kuvvetlerinden birimlerin katılım göstereceğini belirtti.

Sözcü Abdulhafiz, tatbikat kapsamında, karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı çerçevesinde birtakım manevraların gerçekleştirileceğini kaydetti.