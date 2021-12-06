ABD'de Kovid-19 aşısı kararı! New York'ta çalışanlara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor
Son dakika haberleri... ABD'nin New York kentinde, tüm özel sektör çalışanlarına yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı zorunluluğu getirilecek.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından "Aşı zorunluluğu ve teşviklerle bu virüsü yenebileceğimizi kanıtladık. Şimdiyse özel sektör çalışanlarına aşı zorunluluğu ile bunu bir adım daha ileri taşıyoruz." açıklamasında bulundu.
De Blasio, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada ise özel sektör çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulamasının 27 Aralık'ta başlayacağını söyledi.
New York kenti, daha önce de belediye çalışanlarına, restoranlara, eğlence sektörüne ve spor salonlarına aşı zorunluluğu getirmişti.
Kentte 14 Aralık'tan itibaren restoranlar ile tiyatro ve sinema gibi eğlence mekanlarında 5 ila 15 yaş arasındaki çocuklardan da aşı kartı göstermeleri istenecek.
Yetişkinlere ise restoranlarda en az iki doz aşı zorunluğu getirilecek.
New York'ta şimdiye kadar nüfusun yüzde 90'ına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret zammı 2021'de ne zaman açıklandı? Asgari ücret geçen yıl ne zaman açıklanmıştı?
- Hyundai Casper Türkiye'ye ne zaman gelecek? Hyundai Casper Türkiye satışı başladı mı, ne zaman?
- Memur ve memur emeklisine görülmemiş zam! Yeni maaşlar belli oldu! Yüzde 30 ile 35 arasında artış ve 3600 ek gösterge...
- Yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık Cuma günü yılbaşı kutlaması yasak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Sedat Peker yakalandı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker nerede, gözaltına alındı mı?
- Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. ve son toplantı ne zaman?
- Emeklinin maaşı 785 TL artacak! SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammıyla en düşük maaş 1.797 TL olacak! Yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama…
- Ekmek fiyatı ne kadar oldu? İstanbul’da ekmek ne kadar? Ekmek kaç liraya satılıyor?
- Cihan bebek son sağlık durumu nasıl? Gaziantep'te babasından şiddet gören 3 aylık bebek taburcu oldu mu?
- 15 tatil ne zaman? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? MEB sömestr tatili takvimini açıkladı
- Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Lazio GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Fındık fiyatları ne kadar oldu? 6 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları!