ABD’de Kovid-19 aşısı kararı! New York’ta çalışanlara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor

Kentte 14 Aralık'tan itibaren restoranlar ile tiyatro ve sinema gibi eğlence mekanlarında 5 ila 15 yaş arasındaki çocuklardan da aşı kartı göstermeleri istenecek.

Yetişkinlere ise restoranlarda en az iki doz aşı zorunluğu getirilecek.

New York'ta şimdiye kadar nüfusun yüzde 90'ına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı.