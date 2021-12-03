İtalya’da kazılarda bulundu: En büyük ve en eksiksiz!

80 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT

Açıklamada, daha önce 90'ların başında 'Antonio' olarak adlandırılan küçük bir dinozor bulunduğu ve küçük boyutu nedeniyle 'Tethyshadros insularis'in bir 'cüce' tür olabileceğini düşündürdüğü ancak daha büyük boyutta olan 'Bruno'nun keşfiyle, 'Antonio'nun sadece genç bir dinozor olduğunu kanıtladığı ifade edildi. Ayrıca, bunlara ek olarak analizlerden ortaya çıkan verilerle bu dinozorların yaşının yeniden tanımlandığı ve başlangıçta varsayılandan 10 milyon yıl daha erken olarak 80 milyon yıl öncesine uzandığı belirtildi. Öte yandan aynı yerde, fosilleşmiş balık, timsah, deniz sürüngenleri ve hatta küçük kabukluların da bulunduğu bildirildi.