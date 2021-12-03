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İtalya'da kazılarda bulundu: En büyük ve en eksiksiz!

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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İtalya’da kazılarda bulundu: En büyük ve en eksiksiz!

İtalya’da şu ana dek ülkede bulunan en büyük ve en eksiksiz dinozor iskeleti de dahil olmak üzere, ilk defa dinozor sürüsünün kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığı bildirildi.

İtalya'nın Trieste şehrine akın eski bir kireçtaşı ocağı olan Villaggio del Pescatore'de paleontologlar tarafından, 'Bruno' ismi konulan ve şu ana dek ülkedeki en büyük ve en eksiksiz dinozor da dahil olmak üzere ilk defa bir dinozor sürüsünün kalıntılarının keşfedildiği ifade edildi. Keşif, Bologna Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından koordine edilen uluslararası bir araştırma grubunun Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir makale ile duyuruldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Bologna Üniversitesi'nden keşfe ilişkin yapılan açıklamada, ortaya çıkarılan dinozor iskeletlerinin 80 milyon sene önce yaşayan 'Tethyshadros insularis' türüne ait olduğu ifade edilerek, "Ortaya çıkan olağanüstü iskeletler Tethyshadros insularis türüne aittir; özellikle de İtalya'da bulunan en büyük dinozoru temsil eden 'Bruno' ismi verilen yeni bir dinozor da dahil olmak üzere en az 7 örnek var (ama muhtemelen 11 olabilir)" denildi.

80 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT

Açıklamada, daha önce 90'ların başında 'Antonio' olarak adlandırılan küçük bir dinozor bulunduğu ve küçük boyutu nedeniyle 'Tethyshadros insularis'in bir 'cüce' tür olabileceğini düşündürdüğü ancak daha büyük boyutta olan 'Bruno'nun keşfiyle, 'Antonio'nun sadece genç bir dinozor olduğunu kanıtladığı ifade edildi. Ayrıca, bunlara ek olarak analizlerden ortaya çıkan verilerle bu dinozorların yaşının yeniden tanımlandığı ve başlangıçta varsayılandan 10 milyon yıl daha erken olarak 80 milyon yıl öncesine uzandığı belirtildi. Öte yandan aynı yerde, fosilleşmiş balık, timsah, deniz sürüngenleri ve hatta küçük kabukluların da bulunduğu bildirildi.

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