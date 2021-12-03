Belçika’da OMICRON alarmı! Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı | Okullar kapanıyor

6 Aralık'tan itibaren 6 yaşından büyük öğrenciler maske takmaya başlayacak. 200'den fazla kişiyi bir araya getiren etkinlikler yasaklanırken bu sayının altındaki organizasyonlarda Güvenli Kovid Belgesi ve maske takılması gerekecek.

ÖNCEKİ TEDBİRLER

Belçika, 17 ve 26 Kasım tarihlerinde de tedbirleri sıkılaştırmıştı. Maske zorunluluğu geri getirilmiş, haftanın 4 günü evden çalışılması, kafe ve restoranların 23.00'te kapatılması, gece kulüpleri ve diskoların kapanması, özel partilerin yasaklanması, spor müsabakalarına seyirci alınmaması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü doz aşıların uygulanması için de hızla harekete geçileceği belirtilmişti.