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Son dakika: Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.11.2021 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021
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Son dakika: Peru’da 7,3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre: Güney Amerika ülkesi Peru'nun Loreto bölgesinde 7,3 büyüklüğünde yerin 10 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Herhangi bir can ve mal kaybıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 10 kilometre derinlikte meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Loreto bölgesi olduğunu açıkladı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

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