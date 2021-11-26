Son dakika: Deutsche Bahn’ın 8 milyar euroluk vurgunu! Almanya bu skandalı konuşuyor

2,5 MİLYAR OLARAK BAŞLAYAN PROJE'NİN 10 MİLYAR EURO'YA KADAR ÇIKACAĞI İDDİA EDİLDİ

Başlangıç maliyeti 2,5 milyar Euro olan projenin çalışmalara başlandıktan sonra çıkarılan ek işlerle 8,2 milyar euroya yükseltildiği ifade edilirken iddiayı ortaya atan çalışanlar ise proje bedelinin 10 milyar euroya kadar çıkartıldığını tahmin ediyor.

YÖNETİM DE VURGUNUN İÇİNDE

Çalışanlar, fazla iş verildiğini ve sözleşmelerin gereksiz yere şişirildiği fark ettikten sonra bunu üstlerine bildirip ve görevden alındıktan sonra şirket yönetiminin de vurgunun bir parçası olduğunu düşünmeye başladıklarını bildirdiler.