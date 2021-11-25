Son dakika: Çekya’da OHAL ilan edilmişti! Covid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı

ETKİNLİKLERE KİŞİ SINIRLAMASI

Halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklanırken, bin kişi ile sınırlı olan toplantı ve balo gibi sosyal etkinlikler 100 kişi ile, herhangi bir sınır olmayan kültürel ve sportif etkinlikler ise bin kişi ile sınırlandırıldı. Cenaze törenlerine ise herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.