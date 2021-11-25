Son dakika: Çekya’da OHAL ilan edilmişti! Covid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
Son dakika haberi: Çekya’da 19 vakalarının artmasının ardından alınan 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) kararının ardından tedbirler sıkılaştırıldı.
Çekya'da rekor kıran korona virüs vakaları sonrası yarın toplanması planlanan Bakanlar Kurulu bir gün erken toplanmış ve bu gece yarısından itibaren başlayacak ve 30 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Toplantının ardından Covid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı. Çekya'da yarın 18.00'den itibaren geçerli olacak yeni tedbirlere göre, restoran ve barlar 22.00-05.00 arasında kapatılacak, AVM'lerde bulunan yeme-içme bölümleri ise hizmet vermeyecek. Noel için pazar kurulamayacak.
ETKİNLİKLERE KİŞİ SINIRLAMASI
Halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklanırken, bin kişi ile sınırlı olan toplantı ve balo gibi sosyal etkinlikler 100 kişi ile, herhangi bir sınır olmayan kültürel ve sportif etkinlikler ise bin kişi ile sınırlandırıldı. Cenaze törenlerine ise herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.
SAĞLIK PERSONELİNE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU
Çeşitli nedenlerle görev başında bulunmayan sağlık çalışanları ve doktorlara ise çalışma zorunluluğu getirildi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başbakan Andrej Babis, "Polis, sağlık çalışanları, itfaiye ve toplumsal görevlerde bulunan meslek grupları ile yaşlılara zorunlu aşılama kararını tartıştık. Gördüğümüz kadarıyla bu bir ihtiyaçtır. Bugün bunu açıklamıyoruz fakat yakın zamanda bu kararı alacağız. Daha önce 60 yaş üstü için düşündüğümüz zorunlu aşı kararı 50 yaş üstü olarak değiştirilebilir" dedi.
ÇOCUKLAR İÇİN 300 BİN DOZ AŞI AYRILDI
Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) 5 yaşından büyük çocuklara Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına onay vermesinin ardından Çekya hükümeti, çocuklar için 300 bin aşı ayıracağını duyurdu.
Avrupa Birliği'nde olduğu gibi Çekya'da da aşı sertifikalarının geçerlilik süresi 9 aya düşürülecek ve 2. doz aşı ile 3. Doz aşı arasındaki 6 aylık sürenin de aşı stokları dahilinde 1 aya indirilebileceği belirtildi.
TOPLAM VAKA SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ
Yaklaşık 10,7 milyon nüfuslu Çekya'da, son 24 saatte 18 bin 4 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 62 bin 64'e yükseldi. Son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybettiği Çekya'da, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bin 523'e ulaştı.
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