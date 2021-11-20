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Hollanda'da Kovid-19 protestosu! Göstericiler ve polis birbirine girdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2021 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021
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Hollanda’da Kovid-19 protestosu! Göstericiler ve polis birbirine girdi

Son dakika haberleri... Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıcından bu yana kaydedilen rekor vaka sayısı nedeniyle önlemler artırıldı. Rotterdam kentinde toplanan kalabalık "kısmi kapanma" kararını protesto etti. Polis protestolara ateş açarak yanıt verdi.

Polis göstericilere ateş açarak müdahale etti. Rotterdam'da kayda alınan görüntüler savaş meydanlarını aratmadı.

Hollanda yangın yeri! Polis ateş açtı HOLLANDA YANGIN YERİ! POLİS ATEŞ AÇTI

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentinde Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteride eylemcilerin havai fişek kullandığı ve yangın çıkardığı belirtildi.

Toplumsal olaylara müdahale aracının devreye girdiği gösteride polisin açtığı uyarı ateşi sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "acil durum" ilan edilen bölgenin boşaltılması için uyarıda bulunulduğu kaydedildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'de çıkan haberde ise en az bir polis arabasının ateşe verildiği, diğer polis araçlarının da hasar gördüğü bildirildi.

Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine saldıran eylemcilerin orada bulunan diğer araçları ve eşyaları da ateşe verdiği belirtildi.

Bir gazetecinin saldırıya uğradığı ve kamerasının kırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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