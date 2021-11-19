Rus ve Çin savaş jetleri Kore Hava Savunma Sahası’na girdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, söz konusu uçuşların "başarıyla" gerçekleştirilmesiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirdiğini kaydeden Peskov, "Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde ortak devriye uçuşları gerçekleştirdi. Japonya'ya ait F-16 ve F-15'ler, devriye uçuşlarının bir kısmında Rusya savaş uçaklarına eşlik etti." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Çin ile gerçekleştirilen devriye uçuşları üçüncü ülkelere yönelik değildir. Rus-Çin ortak hava devriyesi, küresel stratejik istikrarı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.