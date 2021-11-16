Son dakika: Halife Hafter Libya başkanlık seçimlerinde aday!

Savaş suçu işlemekle itham edilen Halife Hafter, Libya başkanlık seçimlerinde aday olduğunu duyurdu.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki Bingazi'den çektiği video ile adaylığını açıkladı.

Libya'daki seçimlerin 24 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

KADDAFİ'NİN OĞLU DA ADAY OLMAK İÇİN BAŞVURMUŞTU

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin aralık ayında yapılacak başkanlık seçimleri için adaylık başvuruda bulunmuştu.

Libya'daki Yüksek Seçim Komisyonunun 3 ofisi, Seyfülislam Kaddafi'nin adaylığına karşı düzenlenen protestolar ve halk baskısı üzerine kapatıldı.

Ülkenin güneyinde yer alan Sebha kentindeki seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının devrilmesinden bu yana ilk kez ortaya çıkmıştı.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.