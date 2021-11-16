Rusya kendini yalanladı! Uzay aracı nasıl düştü?
Rusya'nın füze testinde uzaydaki bir uydusunu yok etmesiyle meydana gelen enkaz Uluslararası Uzay İstasyonu'nu tehdit etti. ABD olaya sert tepki gösterirken Kremlin'den dakikalar içinde birbirini yalanlayan açıklamaların gelmesi şaşkınlık yarattı.
Rusya Savunma Bakanlığı Salı günü, bir füze testi sırasında uydularından birini imha ettiğini kabul ederek, daha önce ABD tarafından yapılan suçlamaları doğruladı.
Ordudan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı, 1982'den beri yörüngede olan Rus uzay aracı 'Tselina-D'nin imha edilmesiyle sonuçlanan başarılı bir test gerçekleştirdi" dedi.
ABD'li yetkililer Pazartesi günü Rusya'yı 'tehlikeli ve sorumsuz' bir füze testi yapmakla suçladı. Uydunun havaya uçmasıyla oluşan enkaz bulutunun Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) tehdit ettiği kaydedildi.
NASA, ISS'deki mürettebatın - şu anda dört Amerikalı, bir Alman ve iki Rus - uyandırıldığını ve geri dönüş gemilerine binmek zorunda kaldıklarını söyledi.
ABD'li yetkililer, 1.500'den fazla izlenebilir yörünge enkazı oluşturan füze testi hakkında önceden bilgilendirilmediklerini söylediler.
Rus ordusu, savunma yeteneklerini güçlendirmek için planlı faaliyetler yürüttüğünü söyledi ancak testin tehlikeli olduğu iddialarını reddetti.
Açıklamada, "ABD, ortaya çıkan parçaların yörünge istasyonları, uzay araçları ve uzay faaliyetleri için bir tehdit oluşturmadığını ve oluşturmayacağını kesin olarak biliyor" dedi.
RUS ORDUSU BAKANI YALANLADI
ABD'nin iddialarının teyidi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bunları inkar etmesinden sadece birkaç dakika sonra geldi.
Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rusya Federasyonu'nun uzayın barışçıl kullanımı için riskler oluşturduğunu ilan etmek en azından ikiyüzlülüktür" demiş ve 'Rusya'nın böyle bir test gerçekleştirdiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını' savunmuştu.
Rusya'nın bu hamlesi, lazer silahlarından uydulara kadar, uzayda büyüyen bir silahlanma yarışına ilişkin endişeleri yeniden alevlendirdi.
NATO'DAN 'PERVASIZ HAREKET' TEPKİSİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın yörüngedeki faal olmayan bir uydusunu füzeyle vurmasını "pervasız" bir hareket olarak tanımlarken, uzay güvenliğine zarar verici nitelikte olduğunu bildirdi.
Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmadan önce basına açıklamalarda bulundu.
NATO'nun, Rusya'nın yörüngedeki faal olmayan bir uydusunu füzeyle vurduğuna dair ABD tarafından bilgilendirildiğini söyleyen Stoltenberg, "Rusya'nın test kapsamında bir uyduyu vurması ve yok etmesi açıkçası pervasız bir hareketti." dedi.
Stoltenberg, Rusya'nın söz konusu eyleminin uzaydaki sivil faaliyetler için risk oluşturduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda Rusya'nın şu anda uyduları vurabilen yeni silah sistemleri geliştirdiğini göstermesi açısından da endişe verici." ifadesini kullandı.
Ayrıca, Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin uzayda sahip olduğu yeteneklere sahip uydular, dünyada olup bitenler için iletişim, navigasyon, erken uyarı sistemleri açısından son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
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