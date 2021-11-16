Rusya kendini yalanladı! Uzay aracı nasıl düştü?

Rusya Savunma Bakanlığı Salı günü, bir füze testi sırasında uydularından birini imha ettiğini kabul ederek, daha önce ABD tarafından yapılan suçlamaları doğruladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı, 1982'den beri yörüngede olan Rus uzay aracı 'Tselina-D'nin imha edilmesiyle sonuçlanan başarılı bir test gerçekleştirdi" dedi.