Fransa’yı etkisi altına alan akım: Daltonlar

Kent içinde şaha kaldırdıkları motosikletleriyle yayaların arasından hızla geçerken çektikleri videolar bir anda sosyal medyada viral olmaya başlayınca devreye yetkililer girdi. Onlar da daha kışkırtıcı kliplerle karşılık verdiler ve bu kez daha açık olarak yönetimi hedef almaya başladılar.

Videolar yayıldıkça, izlenme sayıları arttıkça yerelde başlayan sorun ülke gündemine girdi. Sonunda ise Fransız bakanın Facebook'u "sinirleniyoruz" tehdidine kadar vardı. Ağustos'tan bu yana Dalton protestolarının köşe taşları

Rapçi Faid ağustos ayında tutuklandı. İlk eylem de hemen o ay sonunda gerçekleşti. O zamandan bu yana ise pek çok eylem oldu. Ama Daltonları üne kavuşturan olaylar son 15 günde yaşandı.

3 Kasım

Ağustos ayının sonunda, ilk "Dalton" olan rapçi Faid dokuz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

3 Kasım'da ise üyelerden bir başkası sekiz ay ertelenmiş hapis cezası aldı.

Kendilerinin devrimci olmadığını belirten grup, "Polislere karşı hiçbir şeyimiz yok, onlara karşı bir savaş içinde değiliz. Yolda bizi yakalamak istediklerinde bu bizi güldürüyor. Biz buna alıştık. Sonra insanların hoşuna gitti" açıklaması yaptı.