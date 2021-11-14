Bulgaristan’daki seçimlerde bir ilk! Gözler Türk aday Mustafa Karadayı’da

ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇİM

Balkan Göçmenleri Derneği Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Bulgaristan'daki seçimleri 'çok önemli bir seçim' diye niteledi. Derneğin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Gençoğlu, "Bizleri silahla asimile etmeye çalıştılar, başaramadılar. Ekonomik açıdan asimile etmeye çalıştılar, başaramadılar. Şimdi de siyasi yönden asimile etmeye çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar! Bir oy bir oydur, anlayışıyla hepimiz gayret ederek seçimlerde katılımı en yüksek seviyeye taşımalıyız. Oradaki kardeşlerimizi, eskiden olduğu gibi bu seçimlerde de koalisyonun büyük ortağı olarak yönetime taşıyacak oy çoğunluğuna ulaşmalıyız" dedi.