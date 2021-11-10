Moderna 6-11 yaş grubu için harekete geçti! Koronavirüs aşısı olacaklar mı?
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı üretilen Moderna aşısından yeni bir hamle geldi. Moderna, 6-11 yaş grubundaki çocukların da koronavirüs aşısını kullanmaları için AB'ye başvurdu.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı Moderna'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 6-11 yaş grubunda kullanımı için yaptığı başvuruyu değerlendirmeye başladı.
Aşı hakkında 6-11 yaş grubundaki çocuklarda devam eden klinik çalışmaların sonuçlarını da içeren verilerin inceleneceği, bunun ardından değerlendirme sonucunun açıklanacağı bildirildi. EMA'ın değerlendirme sonucunda kararını yaklaşık 2 ay içinde duyurması bekleniyor.
EMA'nın kararı, aşının kullanımındaki çerçevenin belirlenmesinde AB Komisyonuna tavsiye niteliği taşıyor.
Moderna'nın aşısının AB içindeki yetişkinlerde kullanımı için Ocak 2021'de onay çıkmıştı. AB Komisyonunun üye ülkeler adına Moderna ile 460 milyon doz aşı alımı için anlaşması bulunuyor.
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