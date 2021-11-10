10 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Moderna 6-11 yaş grubu için harekete geçti! Koronavirüs aşısı olacaklar mı?

Moderna 6-11 yaş grubu için harekete geçti! Koronavirüs aşısı olacaklar mı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
ABONE OL
Moderna 6-11 yaş grubu için harekete geçti! Koronavirüs aşısı olacaklar mı?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı üretilen Moderna aşısından yeni bir hamle geldi. Moderna, 6-11 yaş grubundaki çocukların da koronavirüs aşısını kullanmaları için AB'ye başvurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı Moderna'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 6-11 yaş grubunda kullanımı için yaptığı başvuruyu değerlendirmeye başladı.

EMA'dan yapılan açıklamada, mRNA teknolojisiyle geliştirilen "Spikevax" aşısının 12 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılması için daha önce onay verildiği hatırlatıldı.

Aşı hakkında 6-11 yaş grubundaki çocuklarda devam eden klinik çalışmaların sonuçlarını da içeren verilerin inceleneceği, bunun ardından değerlendirme sonucunun açıklanacağı bildirildi. EMA'ın değerlendirme sonucunda kararını yaklaşık 2 ay içinde duyurması bekleniyor.

EMA'nın kararı, aşının kullanımındaki çerçevenin belirlenmesinde AB Komisyonuna tavsiye niteliği taşıyor.

Moderna'nın aşısının AB içindeki yetişkinlerde kullanımı için Ocak 2021'de onay çıkmıştı. AB Komisyonunun üye ülkeler adına Moderna ile 460 milyon doz aşı alımı için anlaşması bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA