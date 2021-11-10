ABD’de günde yaklaşık 1 milyon çocuğa Covid-19 aşısı yapılması planlanıyor





Ayrıca ABD'de, yaklaşık 5-11 yaş arası 28 milyon çocuk, gençlere ve yetişkinlere verilen miktarın üçte biri olan bir dozda Pfizer Covid-19 aşısı için uygunken, ülkede önümüzdeki haftanın sonunda çift doz aşı uygulamasına başlanan çocukların ise, Noel'e kadar Covid-19'a karşı tam koruma altında olması planlanıyor.