Yunanistan’da çiftçiler sokaklara döküldü

Mora Kuru Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Sotiropoulos Thanasis yaptığı açıklamada, "Livanos ile bir anlaşmaya varılması için 8 ay süren çabalarının ardından Mora'nın kuru üzüm üreticileri olarak bir araya gelerek, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'e bir çözüm sunmaya karar verdik. Livanos ürünümüzden kaynaklanan sorunları ele almaktan aciz olduğundan, sorunlarımızı Miçotakis'in kendisinin üstlenmesini istiyoruz. Umutsuzluk içindeyiz ve hemen bir çözüm bulunmazsa maddi olarak batacağız. Bugünkü protesto sadece başlangıç" ifadelerini kullandı.