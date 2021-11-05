Yunanistan'da çiftçiler sokaklara döküldü
Yunanistan'ın Mora Yarımadası ve Girit Adası'ndan yaklaşık 300 çiftçi, başkent Atina'da bir araya gelerek, tarım sektörünün önemli ve kronik sorunlarına acil çözümler aramak için protesto düzenledi. Mora'nın kuru üzüm üreticileri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle büyük ürün stoklarının ellerinde kaldığını bildirirken, protestocular Yunanistan Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Spilios Livanos'un aleyhine sloganlar attı.
Yunanistan'ın Mora Yarımadası ve Girit Adası'ndan yaklaşık 300 çiftçi, sabah saatlerinde başkent Atina'da tarım sektörünün önemli ve kronik sorunlarına acil çözümler aramak ve korona virüs (Covid-19) salgınının neden olduğu tarımsal üretimdeki sorunlar için protesto gösterisi düzenledi.
Ellerinde, "Kuru üzümleri geri çekin" sloganlarının bulunduğu pankartlar taşıyan protestocular, Atina'da yer alan Sintagma Meydanı'nda Yunanistan Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Spilios Livanos aleyhine sloganlar atarak, Livanos'un sorunları çözmediğini belirtti.
Mora'nın kuru üzüm üreticileri ise, Covid-19 nedeniyle ürünlerinin büyük bir kısmının satılamaması ve birçok çiftçinin mali sorunlarla karşı karşıya kalması nedeniyle büyük problemler yaşadığını kaydetti.
Salgın nedeniyle piyasada büyük stokların satılamamasının sonucunda kuru üzüm fiyatlarında çarpıcı bir düşüş yaşanmasından şikayet eden kuru üzüm üreticileri, Yunanistan hükümetinden stokların geri çekilmesini ve üreticilere tazminat ödenmesini talep etti.
Mora Kuru Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Sotiropoulos Thanasis yaptığı açıklamada, "Livanos ile bir anlaşmaya varılması için 8 ay süren çabalarının ardından Mora'nın kuru üzüm üreticileri olarak bir araya gelerek, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'e bir çözüm sunmaya karar verdik. Livanos ürünümüzden kaynaklanan sorunları ele almaktan aciz olduğundan, sorunlarımızı Miçotakis'in kendisinin üstlenmesini istiyoruz. Umutsuzluk içindeyiz ve hemen bir çözüm bulunmazsa maddi olarak batacağız. Bugünkü protesto sadece başlangıç" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemlerinin altında düzenlenen protesto gösterisinde ise, herhangi bir arbede yaşanmasını önlemek adına çok sayıda çevik kuvvet polisi görevlendirildi.
Zaman zaman küçük gerilimlerin yaşandığı gösteri ise barışçıl bir şekilde sona erdi.
Öte yandan daha önce Giritli çiftçiler, yaşadıkları sorunlara ilişkin Bakan Livanos ile görüşmüştü.
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