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Son dakika: AB ülkesinde kuş gribi alarmı en yüksek seviyede

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Son dakika: AB ülkesinde kuş gribi alarmı en yüksek seviyede

Avrupa Birliği (AB) üyesi Fransa’da kuş gribi alarmı en yüksek seviyeye çıkarılarak, kümes hayvanları karantinaya alındı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Fransa'da resmi gazetede yayımlanan karara göre, kuş gribi alarmı en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Virüsle temastan kaçınmak için kümes hayvanlarının karantinaya alınması gerektiği belirtildi. Fransa Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Avrupa'da kuş gribi durumunun kötüleşmesi üzerine ülkede kuş gribi alarmını en yüksek seviyeye çıkarıldığı duyuruldu.

Bakanlık, Avrupa'da geçtiğimiz ağustos ayından bu yana 130 kuş gribi vakasının tespit edildiği bildirildi.

Fransa'da geçtiğimiz yıl kuş gribi nedeniyle 3.5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.

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