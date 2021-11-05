Atina’da işçiler sokağa indi

İşçiler, çalışanların gelirlerini önemli ölçüde destekleyecek tedbirlerin bir an önce alınmasını ve toplu sözleşmelerin imzalanmasını talep etti.

İşçileri sık sık, "Kapitalistlerin karları için köle olmayacağız" ve "Sensiz bir dişli dönmez" sloganları attılar.