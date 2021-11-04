ABD’de büyük skandal: Soros dahil 18 milyardere koronavirüs yardım çeki!



ProPublica'nın ABD Vergi Dairesi kayıtlarına dayandırdığı habere göre, Soros'a, vergi sistemindeki boşluklardan kaynaklı nedenlerle yıllık kazancı en fazla 75 bin dolar olan kişilere yapılan 1200 dolarlık teşvik çeklerinden 2 veya 3 defa yollandığı tespit edildi.