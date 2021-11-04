06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Terör örgütü YPG-PKK Kamışlı'da Beşşar Esed rejimi unsurlarına yönelik ablukasını kaldırıyor

Terör örgütü YPG-PKK Kamışlı'da Beşşar Esed rejimi unsurlarına yönelik ablukasını kaldırıyor

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
ABONE OL
Terör örgütü YPG-PKK Kamışlı’da Beşşar Esed rejimi unsurlarına yönelik ablukasını kaldırıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçe merkezinde abluka altında tutuğu Beşşar Esed rejimi unsurlarının giriş çıkışlarını serbest bıraktı.

20-25 Nisan'da Beşşar Esed rejimi ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışmaların yaşandığı Kamışlı ilçe merkezi, bu kez taraflar arasında yakınlaşmaya sahne oluyor.

YPG/PKK'lı teröristler, nisan ayında rejim güçleriyle çatışarak Tay Mahallesi'ni ele geçirerek rejime ait askeri ve güvenlik birimlerinin bulunduğu "Güvenlik Karesi" bölgesini abluka altına almak için "Kuvvetli" ve "Medine eş-Şebab" adında iki kontrol noktası kurmuştu.

YPG/PKK, kontrol noktaları sayesinde son 5 aydır abluka altında bulundurduğu Güvenlik Karesi'ne giriş çıkışları kontrolünde tutuyor.

Terör örgütü bugün itibarıyla söz konusu kontrol noktalarından rejim unsurlarının Güvenlik Karesi'ne giriş ve çıkışlarını serbest bıraktı. Ancak kontrol noktaları kaldırılmadı.

YPG/PKK'DAN REJİME "ŞARTSIZ" DİYALOG ÇAĞRISI

Türk yetkilerinin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerektiğinde müdahale edilebileceği yönündeki açıklamalarının ardından YPG/PKK'nın Esed rejimiyle yakınlaşması hız kazandı.

YPG/PKK elebaşlarından Eldar Halil, dün Russia Today'in (RT) Arapça kanalına yaptığı açıklamada, Esed rejimiyle "şartsız" müzakereye hazır olduklarını belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları esnasında da Esed rejimiyle yakınlaşmıştı.

İşte ABD’nin terör örgütü PYD-PKK’ya verdiği destekler İŞTE ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PYD-PKK'YA VERDİĞİ DESTEKLER
İşte ABD’nin terör örgütü PYD-PKK’ya verdiği destekler

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA