Benzeri görülmedi! İki yerde çıkan ‘peri çemberleri’ artabilir

YAĞMUR ÇEMBERLERİ YOK EDİYOR

Hamburg Üniversitesi'nden Norbert Juergens'in teorisinin yanı sıra bir başka teori de İsrail'deki Ben Gurion Üniversitesi'nden Yuval Zelnik'ten geldi. Zelnik, karınca yerine bitki teorisini ortaya sürdü. Zelnik'in teorisine göre bazı büyük bitkiler, küçük olanların suya erişimini engelliyor ve çemberlerin içinin bitkilerden arınmış olarak kalmasını sağlıyor. Ayrıca kuraklık zamanlarında bitkiler arasındaki bu çekişme artıyor ve çemberler büyüyor. Yağmurlar artınca rekabet sonlanıyor ve çemberler kaybolmaya ya da küçülmeye başlıyor. Princeton Üniversitesi'nden matematikçi Corina Tarnita ve çalışma arkadaşları ise peri çemberlerinin oluşumlarıyla ilgili yayınladıkları çalışmalarında peri çemberlerinin oluşumunda tek bir neden olmadığını düşündüler.

Peri çemberleriyle ilgili yıllarca süren araştırmalara bir de Güney Afrika'daki Pretoria Üniversitesi ve Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki ITMO Üniversitesi katıldı. Profesör Marion Meyeri konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Peri çemberlerinin sebebi hakkında birkaç teori var. Euphorbia bitkileri, dallarından sızan beyaz, yapışkan, toksik özleri nedeniyle yerel olarak süt çalıları olarak bilinir. Peri çemberlerine, Euphorbia süt çalılarının neden olduğuna gerçekten tamamen ikna olduk. Birkaç yıl boyunca dört lisansüstü öğrencimle bu konuda çalıştım ve peri çemberlerine toprak kimyası, biyolojik toksisite ve coğrafi açılardan yaklaştım."