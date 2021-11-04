Son dakika: Sudan'da flaş gelişme! Başbakan Abdullah Hamduk ve 4 bakan için "serbest bırakın" emri geldi
Son dakika dünya haberi... Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme sonrası Başbakan Abdullah Hamduk ile birlikte gözaltına alınan 4 bakanın serbest bırakılmasını emrettiği bildirildi.
Sudan devlet televizyonunun haberine göre, Burhan, bakanlar Hamza Bellul, Ali Cidu, Haşim Haseberrasul ve Yusuf Adem'in serbest bırakılmasını emretti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün telefonda görüştüğü Burhan'a anayasal düzene geri dönülmesi çağrısı yapmıştı.
(Başbakan Abdullah Hamduk)
Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti. Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.
Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.
(Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan)
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