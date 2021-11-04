Son dakika: Sudan'da flaş gelişme! Başbakan Abdullah Hamduk ve 4 bakan için "serbest bırakın" emri geldi

(Başbakan Abdullah Hamduk)

Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti. Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

(Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan)