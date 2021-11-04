Mısır'dan Süveyş Kanalı kararı
Mısır'daki Süveyş Kanal İdaresi, geçiş ücretinin yüzde 6 zamlandığını duyurdu. Asya ile Avrupa arasındaki en hızlı nakliye yolu olan Süveyş Kanalı, Mısır'ın döviz girdisi için kritik konumda yer alıyor.
Süveyş Kanal İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, geçiş ücretlerinde Şubat 2022 itibarıyla güncellemeye gidileceği bildirildi.
Açıklamada, geçiş ücretine şubat ayından itibaren yüzde 6 zam yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Ancak fiyat artışının turistik ve doğal gaz gemilerini kapsamadığı ve ilgili gemilerin ücretlendirmelerinin 2021 yılındaki geçiş fiyatından devam ettirileceği kaydedildi.
Kanal İdaresi, doğal gaz taşıyan gemilerin zamdan muaf tutulmasının, ilgili gemilere uygulanmakta olan yüzde 25 geçiş indiriminin kasım ayı itibarıyla yüzde 15'e düşürülmesinden kaynaklandığını aktardı. İdare, turist gemileri için fiyatların sabit tutulma nedenini ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak olarak açıkladı.
Süveyş Kanal İdaresi, 21 Eylül'de yaptığı açıklamada, kanal gelirlerinin 2021 yılında 2020'nin ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 11,6 arttığını bildirmişti.
Asya ile Avrupa arasındaki en hızlı nakliye yolu konumundaki Süveyş Kanalı, Mısır'ın döviz girdisi elde ettiği önemli kaynaklar arasında yer alıyor.
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