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ABD'den Suudi Arabistan’a 650 milyon dolarlık füze satışı onayı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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ABD’den Suudi Arabistan’a 650 milyon dolarlık füze satışı onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a yapılması planlanan 650 milyon dolarlık havadan havaya füze satışına onay verdi. Söz konusu füze satışı, Başkan Joe Biden’ın göreve gelmesinden bu yana Suudi Arabistan’a sadece savunma silahları satma politikasını benimsemesinden bu yana ilk büyük silah satışı olacak.

ABD, Suudi Arabistan'a füze satacak. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yapılması planlanan 650 milyon dolarlık havadan havaya füze satışına onay verdi.

Söz konusu anlaşmanın 280 adet AIM-120C havadan havaya füze satışını içerdiği belirtildi.

Söz konusu füze satışı, Başkan Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Suudi Arabistan'a sadece savunma silahları satma politikasını benimsemesinden bu yana ilk büyük silah satışı olacak.

Dışişleri Bakanlığının söz konusu anlaşmaya Suudi Arabistan'a yönelik sınır ötesi saldırıların artması nedeniyle yeşil ışık verdiği düşünülüyor.

Satışın gerçekleşmesi için Kongre'nin de onay vermesi gerekirken, Dışişleri Bakanlığının onayı satışın mevcut yasaları ihlal etmediğini ve bölgedeki stratejik güç dengesini bozmayacağını ifade ediyor.


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