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Son dakika: Afganistan'da patlama! Kabil'den dünyayı sarsan haber

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
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Son dakika: Afganistan’da patlama! Kabil’den dünyayı sarsan haber

Son dakika haberleri... Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni ve can kaybı olup olmadığı ise henüz açıklanmadı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldiği belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri hastane yakınında yerel saatle 13.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın ardından gökyüzünü duman kaplarken, görgü tanıkları silah sesleri duyulduğunu belirtti.

Patlamanın nedeni ve can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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