Son dakika: 100’den fazla ülke imzaladı! ’Küresel Metan Taahhüdü’ nedir?





"BENCE MUHTEMELEN BUNUN ÖTESİNE GEÇEBİLİRİZ"

ABD Başkanı Joe Biden, COP26 Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 2030 yılına kadar küresel metan emisyonlarını yüzde 30 azaltmayı taahhüt ederek, Küresel Metan Taahhüdü'nün artık küresel metan emisyonlarının yaklaşık yarısını ve küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 70'ini temsil eden ülkeleri kapsadığını kaydetti. Biden, "Birlikte, metan gazımızı 2030 yılına kadar toplu olarak yüzde 30 azaltmayı taahhüt ediyoruz. Bence muhtemelen bunun ötesine geçebiliriz. Bugün imza atan ülke sayısı 100'e yaklaşıyor. Bu, küresel metan emisyonlarının neredeyse yarısı. Bu çok büyük bir fark oluşturacak. Bu belirleyici 10 yılda yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri, 1,5 santigrat dereceyi erişimde tutmak ve metan emisyonlarımızı mümkün olduğunca çabuk azaltmaktır. Bu, büyük bir fark oluşturacak. Leyen'in işaret ettiği gibi, sadece iklim değişikliğiyle mücadele söz konusu olduğunda değil. Bireylerin fiziksel sağlığı ve diğer tüm şeyler. Sağlığı iyileştirecek, astımı, solunumla ilgili acil durumları azaltacak, mahsul kaybını ve buna bağlı yer yüzeyi kirliliğini azaltarak gıda arzını da iyileştirecek. Ekonomilerimizi güçlendirecek, şirketlere para kazandıracak, metan sızıntılarını azaltacak, metanı yakalayıp yeni gelir akışlarına dönüştürecek ve ayrıca işçilerimiz için iyi ücretli sendika işleri oluşturacak" dedi.