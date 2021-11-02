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Rusya - Ukrayna hattında yüksek gerilim! Rusya yığınak yaptı, ABD harekete geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2021
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Rusya - Ukrayna hattında yüksek gerilim! Rusya yığınak yaptı, ABD harekete geçti

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden Donbas gerilimi dozunu artırmaya devam ediyor. Ukrayna ve Belarus sınırına yakın olan Rusya'nın Yelnya kasabası yakınlarına askeri yığınak yapıldığına ilişkin uydu görüntüleri dünya gündemine bomba gibi düştü. Görüntülere ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. ABD 'endişeliyiz' değerlendirmesinde bulunurken Kremlin'den ‘düşük kaliteli sahte haber’ değerlendirmesi geldi. Öte yandan CIA Başkanı Burns, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev ile görüştü. İşte tüm detaylar...

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas geriliminin ardından Rusya'nın Ukrayna ve Belarus sınırı yakınlarında askeri hareketlilik yaşandığı iddia edildi.

Bölgeden gelen uydu görüntülerine göre, Ukrayna ve Belarus sınırına yakın olan Rusya'nın Yelnya kasabası yakınlarında tankların, zırhlı birliklerin ve kundağı motorlu topçuların yanı sıra kara birliklerinin konuşlandırıldığı görülüyor.

PENTAGON: YAKINDAN İZLİYORUZ

Pentagon sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un durumu yakından izlediğinin altını çizdi. ABD'li yetkililer Washington Post'a bölgedeki gelişmelerden dolayı endişe duyduklarını belirtti.

KREMLIN'DEN YALANLAMA

Rusya'nın Belarus ile sınırında yer alan Smolenskaya bölgesindeki Elnya şehrinden olduğunu söylediği uydu görüntülerine atıfla, Rus güçlerinin Ukrayna sınırına yığıldığını yazan Amerikan siyaset dergisi Politico'nun söz konusu haberi, Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu. Peskov'dan, Washington Post'un da yakın geçmişte aynı iddiayı gündeme getirmiş olmasını değerlendirmesi istendi.

Peskov, sorular karşısında, "Bu yayınların kalitesi düşünülünce yorum dahi yapmaya değmeyeceğini söyleyebilirim. Genel olarak söz konusu yayınları dikkate almaya değmeyeceğini düşünüyorum, zira sizler de gördünüz ki Ukrayna sınırından bahsetmelerine rağmen Belarus sınırının görüntülerini veriyorlar" dedi.

"SADECE BİZİ İLGİLENDİRİR"

Kremlin Sözcüsü bunun yanında, "Askeri teçhizatımızı ya da ordu güçlerimizi Rusya Federasyonu toprakları üstünde bir yerden bir yere konuşlandırmak, sadece bizi ilgilendiren bir konu, bizim bileceğimiz iş" vurgusunu yaptı.

UKRAYNA: İLAVE KONUŞLANDIRMAYA RASTLAMADIK

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise "ilave bir konuşlandırılmaya rastlamadık" açıklamasında bulundu ve görüntülerin "psikolojik eylemlerin bir unsuru" olabileceği iddiasında bulundu.

CIA BAŞKANI MOSKOVA'DA

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ile bir araya geldi.

Rusya'dan gelen resmi açıklamada taraflar arasında Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri ele aldığı bildirildi.

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