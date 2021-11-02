Rusya - Ukrayna hattında yüksek gerilim! Rusya yığınak yaptı, ABD harekete geçti
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden Donbas gerilimi dozunu artırmaya devam ediyor. Ukrayna ve Belarus sınırına yakın olan Rusya'nın Yelnya kasabası yakınlarına askeri yığınak yapıldığına ilişkin uydu görüntüleri dünya gündemine bomba gibi düştü. Görüntülere ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. ABD 'endişeliyiz' değerlendirmesinde bulunurken Kremlin'den ‘düşük kaliteli sahte haber’ değerlendirmesi geldi. Öte yandan CIA Başkanı Burns, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev ile görüştü. İşte tüm detaylar...
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas geriliminin ardından Rusya'nın Ukrayna ve Belarus sınırı yakınlarında askeri hareketlilik yaşandığı iddia edildi.
Bölgeden gelen uydu görüntülerine göre, Ukrayna ve Belarus sınırına yakın olan Rusya'nın Yelnya kasabası yakınlarında tankların, zırhlı birliklerin ve kundağı motorlu topçuların yanı sıra kara birliklerinin konuşlandırıldığı görülüyor.
PENTAGON: YAKINDAN İZLİYORUZ
Pentagon sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un durumu yakından izlediğinin altını çizdi. ABD'li yetkililer Washington Post'a bölgedeki gelişmelerden dolayı endişe duyduklarını belirtti.
KREMLIN'DEN YALANLAMA
Rusya'nın Belarus ile sınırında yer alan Smolenskaya bölgesindeki Elnya şehrinden olduğunu söylediği uydu görüntülerine atıfla, Rus güçlerinin Ukrayna sınırına yığıldığını yazan Amerikan siyaset dergisi Politico'nun söz konusu haberi, Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu. Peskov'dan, Washington Post'un da yakın geçmişte aynı iddiayı gündeme getirmiş olmasını değerlendirmesi istendi.
Peskov, sorular karşısında, "Bu yayınların kalitesi düşünülünce yorum dahi yapmaya değmeyeceğini söyleyebilirim. Genel olarak söz konusu yayınları dikkate almaya değmeyeceğini düşünüyorum, zira sizler de gördünüz ki Ukrayna sınırından bahsetmelerine rağmen Belarus sınırının görüntülerini veriyorlar" dedi.
"SADECE BİZİ İLGİLENDİRİR"
Kremlin Sözcüsü bunun yanında, "Askeri teçhizatımızı ya da ordu güçlerimizi Rusya Federasyonu toprakları üstünde bir yerden bir yere konuşlandırmak, sadece bizi ilgilendiren bir konu, bizim bileceğimiz iş" vurgusunu yaptı.
UKRAYNA: İLAVE KONUŞLANDIRMAYA RASTLAMADIK
Ukrayna Savunma Bakanlığı ise "ilave bir konuşlandırılmaya rastlamadık" açıklamasında bulundu ve görüntülerin "psikolojik eylemlerin bir unsuru" olabileceği iddiasında bulundu.
CIA BAŞKANI MOSKOVA'DA
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ile bir araya geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sana Söz Aslı kimdir, gerçek adı ne? Sana Söz Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne?
- EDHO hangi kanalda, saat kaçta? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm ne zaman başlayacak?
- EDHO bu sezon yok mu, yayınlanmayacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın günü mü değişti? EDHO oyuncuları Twitter...
- EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Sana Söz Elif Karaca kimdir? Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- 2.500 EURO'ya kadar maaş imkanı sağlanacak! Almanya, Kanada ve Finlandiya kadın erkek personel alımı! Başvurular ise...
- EDHO bitti mi, final mi yaptı? 2 Kasım ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon bugün var mı?
- TESMER takvimi: SGS 2021/3 ne zaman açıklanacak? Staja Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Bir anlık sinirle mesaj atanları sevindiren haber! WhatsApp o özelliği devreye aldı! Tek şartı var…
- Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan araç satışı! İlk teklifler bekleniyor! Audi, BMW, Renault, Skoda…
- Haydarcan Kılıçdoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Haydarcan Kılıçdoğan olayı nedir?
- atv yayın akışı 2 Kasım 2021 | atv'de bugün neler var? atv'de bu akşam hangi dizi ve filmler var?