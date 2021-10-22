Yunan lobisi yine devrede! ABD’li senatörlerden skandal talep

CAATSA YAPTIRIMLARINI GÜNDEME GETİRDİLER

Chris Pappas, Gus Michael Bilirakis ve Carolyn Bosher Maloney tarafından ABD Dışişleri Antony Blinken'a gönerilen mektupta, Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle uygulanan CAATSA yaptırımları hatırlatılarak, "17 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin 'bir grup F-16 savaş uçağının satışını teklif ettiğini' söyledi. Kongre'nin, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasında ısrar etmesinin nedenlerinden biri, S-400'lerin ve F-35'lerin bir arada kullanılmasıyla ilişkili risklerdi. Uzmanlar da Ankara'nın Rus S-400'lerine sahip olmaya devam etmesi durumunda, Türkiye'ye modernizasyon kitlerinin sağlanmasının benzer riskler oluşturacağını söyledi. Türkiye'nin talebine ilişkin çok sayıdaki haber ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi açıklamalarının, bu olası satışa karşı olduğumuzu beyan etmemiz için yeterli bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.