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Yunan lobisi yine devrede! ABD'li senatörlerden skandal talep

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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Yunan lobisi yine devrede! ABD’li senatörlerden skandal talep

Türkiye ve ABD arasında yaşanan F-35 krizi sürerken Temsilciler Meclisi üyelerinden skandal bir adım geldi. İkisi Yunan asılı, Temsilciler Meclisi üyesi toplam 3 milletvekili tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı'na skandal bir mektup gönderildi. Türkiye'nin F-35'ler için ödediği 1,4 milyar dolara karşılık F-16 satışı yapılmasının engellenmesi talep edildi.

Yunan lobisi yine devrede... 2'si Yunan asıllı, Temsilciler Meclisi üyesi toplam 3 milletvekili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a skandal bir mektup gönderdi. Mektupta Türkiye'ye F-16 satılmaması talebinde bulunuldu. 3 milletvekili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışlarının engellenmesini istedi. Mektupta, Türkiye'nin yeni savaş uçaklarına sahip olmasının kendileri için risk olacağını belirttiler.

SKANDAL İFADELER

Mektupta, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına sık sık vurgu yapılırken yaptırım imasında bulunuldu. ABD'li vekiller, Türkiye'ye yeni F-16 satışının ve modernizasyon kitlerinin sağlanmasının kendileri için risk oluşturacağını söyledi.

CAATSA YAPTIRIMLARINI GÜNDEME GETİRDİLER

Chris Pappas, Gus Michael Bilirakis ve Carolyn Bosher Maloney tarafından ABD Dışişleri Antony Blinken'a gönerilen mektupta, Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle uygulanan CAATSA yaptırımları hatırlatılarak, "17 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin 'bir grup F-16 savaş uçağının satışını teklif ettiğini' söyledi. Kongre'nin, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasında ısrar etmesinin nedenlerinden biri, S-400'lerin ve F-35'lerin bir arada kullanılmasıyla ilişkili risklerdi. Uzmanlar da Ankara'nın Rus S-400'lerine sahip olmaya devam etmesi durumunda, Türkiye'ye modernizasyon kitlerinin sağlanmasının benzer riskler oluşturacağını söyledi. Türkiye'nin talebine ilişkin çok sayıdaki haber ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi açıklamalarının, bu olası satışa karşı olduğumuzu beyan etmemiz için yeterli bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Mektup, "ABD, Erdoğan hükümetinin ABD yasalarını ve NATO ittifakının standartlarını ihlal ettiği için hesap vermekten kaçmasına izin veremez" cümlesiyle sonlandırıldı.

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