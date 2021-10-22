Kabe'de 1 buçuk yılın arından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı
DİN İHA
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde yer alan Mescid-i Haram’da (Kabe) koronavirüs (kovid-19) salgını sebebiyle 1 buçuk seneden sonra sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı.
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde yer alan Mescid-i Haram'da (Kabe) koronavirüs (kovid-19) salgını sebebiyle 1 buçuk seneden sonra sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı.
Kabe'de koronavirüs salgını sebebiyle 1 buçuk senenin ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı. Namaza gelen Müslümanlar maskelerini takarak namazını kıldı.
ÖNLEMLER ESNETİLDİ
Suudi Arabistan, geçtiğimiz hafta kovid-19'a karşı 2 doz aşı yaptıranlar için tedbirlerin gevşetilmesine yönelik karar almıştı.
TAM KAPASİTEYLE İBADETE AÇILDI
Karar kapsamında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin pazar günü 17 Ekim'den itibaren tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmişti.
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