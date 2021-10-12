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ABD'den korkunç haber! Uçak yerleşim yerine düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2021
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ABD'nin California eyaletinin güneybatısındaki San Diego County'de yerleşim yerine uçak düştü. Kaza sonrası en az 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

ABD'nin Meksika sınırında yer alan San Diego County'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü.

San Diego İtfaiyesinin olaya müdahale ettiği belirtilirken, sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Polis, bölge sakinine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

En az 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.

Uçak yerleşim yerine düştü UÇAK YERLEŞİM YERİNE DÜŞTÜ

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