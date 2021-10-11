11 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri AB'den Kovid-19'a karşı kullanılan "Ronapreve" ilacı için karar

AB'den Kovid-19'a karşı kullanılan "Ronapreve" ilacı için karar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
ABONE OL
AB’den Kovid-19’a karşı kullanılan Ronapreve ilacı için karar

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için geliştirilen "Ronapreve" adlı ilacın izin başvurusunu değerlendirmeye başladı. Peki, karar olumlu çıkarsa Ronapreve hangi yaş üstü için kullanılacak?, İlaçla ilgili sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

EMA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsviçreli ilaç şirketi Roche ve ABD'li Regeneron tarafından ortaklaşa üretilen "Ronapreve" adlı monoklonal antikor tedavisinin Avrupa'da piyasaya sürülmesi için yetki başvurusunun yapıldığı bildirildi.

RONAPREVE HANGİ YAŞ ÜSTÜ İÇİN KULLANILACAK?

Açıklamada, ek oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan ve durumu şiddetli hastalığa evrilme riski yüksek olan 12 yaşından büyük kişilerin tedavisinde kullanılacak ilacın (Ronapreve), yine aynı yaş grubundaki kişilerde hastalığın önlenmesinde de kullanılabileceği belirtildi.

KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıklamada ayrıca, EMA'nın ilaç komitesinin etken maddeleri "casirivimab ve imdevimab" olan ilaca ilişkin verileri daha önce gözden geçirdiği için, izin başvurusuna iki ay içinde yanıt verebileceği kaydedildi.

Korona virüs ile birlikte flaş çift virüs uyarısı KORONA VİRÜS İLE BİRLİKTE FLAŞ "ÇİFT VİRÜS" UYARISI
Korona virüs ile birlikte flaş çift virüs uyarısı

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA