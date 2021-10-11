AB'den Kovid-19'a karşı kullanılan "Ronapreve" ilacı için karar

KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıklamada ayrıca, EMA'nın ilaç komitesinin etken maddeleri "casirivimab ve imdevimab" olan ilaca ilişkin verileri daha önce gözden geçirdiği için, izin başvurusuna iki ay içinde yanıt verebileceği kaydedildi.