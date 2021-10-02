02 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: BM Suriye uyarısı! Yeni vakalar son bir ayda yüzde 170 arttı

Son dakika: BM Suriye uyarısı! Yeni vakalar son bir ayda yüzde 170 arttı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 02.10.2021
ABONE OL
Son dakika: BM Suriye uyarısı! Yeni vakalar son bir ayda yüzde 170 arttı

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son bir ayda yüzde 170 artış olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzeybatısında, son dönemde artan çatışmalar, ekonomik kriz ve Kovid-19 nedeniyle kötüye giden insani durumdan endişe duyduklarını söyledi.

İdlib'in güneyine yönelik hava saldırılarının yoğunlaştığını ve bölgede günlük çatışmalar yaşandığını belirten Haq, Kovid-19 vakalarındaki artışın da son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

Haq, İdlib'de günlük 1000'in üzerinde vaka görüldüğünü vurgulayarak, Kovid-19 vakalarında son bir ayda yüzde 170 artış olduğuna dikkati çekti.

İdlib'de nüfusun yüzde 3'ünden daha azının Kovid-19'a karşı aşılandığını belirten Haq, 1,6 milyon kişinin kalabalık kamplarda yaşadığı İdlib'de salgının hızla yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.

BM'ye göre Suriye'nin kuzeybatısında nüfusun yüzde 97'si, aşırı yoksulluk içinde yaşıyor ve insani yardım ve temel hizmetlere ihtiyaç duyuyor.

Son verileri canlı yayında açıkladı! Türkiye 5.sırada
Aşı ve PCR testi açıklaması: Kanuna aykırı değil AŞI VE PCR TESTİ AÇIKLAMASI: KANUNA AYKIRI DEĞİL
BioNTech aşısı için gözler o aya çevrildi BİONTECH AŞISI İÇİN GÖZLER O AYA ÇEVRİLDİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA