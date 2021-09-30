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Son dakika: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy suçlu bulundu! Seçim kampanyasını nasıl finanse etti?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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Son dakika: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy suçlu bulundu! Seçim kampanyasını nasıl finanse etti?

Son dakika haberleri... Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu.

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