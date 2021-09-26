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Annalena Baerbock kimdir? Almanya Başbakan adayı Annalena Baerbock kaç yaşında ve hangi partiden?

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.09.2021
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Annalena Baerbock kimdir? Almanya Başbakan adayı Annalena Baerbock kaç yaşında ve hangi partiden?

Annalena Baerbock kimdir? Almanya Başbakan adayı Annalena Baerbock'un hayat hikayesi merak ediliyor. 2013'ten bu yana Federal Mecliste milletvekili olan Annalena Baerbock, iklim değişimiyle mücadeleyi öne çıkarıyor. Seçim için sandıklar kapanırken adayların hayat hikayeleri araştırılmaya başlandı. Peki, Annalena Baerbock kimdir? Almanya Başbakan adayı Annalena Baerbock kaç yaşında ve hangi partiden? İşte Annalena Baerbock'un hayat hikayesi...

Annalena Baerbock kimdir? Almanya yeni başbakanını seçiyor. Almanya genel seçimlerinde üç aday yarışıyor. Bunlardan biri de iklim değişimiyle mücadeleyi öne çıkaran Annalena Baerbock... Almanya genel seçimi bugün gerçekleştirilirken aday olan Annalena Baerbock'un hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Annalena Baerbock kimdir? Almanya Başbakan adayı Annalena Baerbock kaç yaşında ve hangi partiden? İşte Annalena Baerbock ile ilgili merak edilenler...

ANNALENA BAERBOCK HANGİ PARTİDEN?

Annalena Baerbock, Yeşiller Partisi'nden aday oldu. Partinin il Başbakan adayıdır.

ANNALENA BAERBOCK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Annalena Baerbock, 15 Aralık 190 tarihinde Almanya'nın Hannover kentinde dünyaya geldi.

Baerbock, 2000-2004 döneminde Hamburg'da siyasal bilimler ve kamu hukuku okudu, ardından Londra'da uluslararası hukuk eğitimi aldı.

Hırslı yapısıyla tanınan Baerbock, 2008-2009 döneminde Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu'nda dış ve güvenlik politikaları alanında uzman olarak çalıştı ve 2009-2013'te partinin Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanlığını yaptı.

2013'ten beri Federal Mecliste milletvekili olan Baerbock, 2018'in başında Yeşiller Partisinin Eş Genel Başkanı seçildi.

2018 öncesinde kamuoyunun pek tanımadığı Baerbock gençliğinde trambolin cimnastik sporunu icra ederek bu branşta 3 kez Almanya üçüncüsü oldu.

Başbakan adayı gösterildikten sonra milletvekilliği maaşının yanında elde ettiği ek gelirini meclise bildirmemesinin, öz geçmişinde yanlış bilgilerin yer aldığının ve kitabında intihal yaptığının ortaya çıkmasının ardından kamuoyundaki popülaritesi azaldı.

Baerbock'un akaryakıta zam yapmak istemesi de eleştirilere sebep oldu.

Ülkede değişimden yana olduğunu ve yeniden bir başlangıç yapılması gerektiğini savunan Baerbock iklim değişimiyle mücadele ve çevreyi korumanın tüm alanlarda önemli rol oynamasını istiyor.

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