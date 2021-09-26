Annalena Baerbock kimdir? Almanya Başbakan adayı Annalena Baerbock kaç yaşında ve hangi partiden?

Baerbock'un akaryakıta zam yapmak istemesi de eleştirilere sebep oldu.

Ülkede değişimden yana olduğunu ve yeniden bir başlangıç yapılması gerektiğini savunan Baerbock iklim değişimiyle mücadele ve çevreyi korumanın tüm alanlarda önemli rol oynamasını istiyor.