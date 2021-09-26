Almanya Başbakanı Merkel kaç yaşında? Angela Merkel kaç yaşında, neden görevi bıraktı?
Angela Merkel kimdir, kaç yaşında, nereli? Almanya2da 26 Eylül'de yapılan geneç seçimlerde Angela Merkel yeniden aday olmadı. Almanya seçimleri sonrası en çok merak edilenlerden biri de Angela Merkel'in hayat hikayesi oldu. 16 yıllık Merkel iktidarı sona ererken Angela Merkel'in biyografisi internette araştırılmaya başlandı. Peki, Almanya Başbakanı Merkel kaç yaşında? Angela Merkel kaç yaşında, neden görevi bıraktı? İşte merak edilenler...
Angela Merkel kimdir, kaç yaşında? Döneminin Avrupalı liderleri arasında en uzun süre iktidarda kalan Angela Merkel, yeni seçimlerde aday olmadı. Almanya, Merkel sonrası döneme hazırlanırken Angela Merkel'in neden görevi bıraktığı ve hayat hikayesi konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, Almanya Başbakanı Merkel kaç yaşında? Angela Merkel kaç yaşında, neden görevi bıraktı? İşte haberin detayları...
ANGELA MERKEL NEDEN GÖREVİ BIRAKTI?
Görev süresi dolan Angela Merkel yeniden aday olmadı. Şansölye seçildiği 2005 yılından beri iktidarda olan, uzun başbakanlık döneminin ardından 26 Eylül 2021'de yapılan Federal Parlamento seçimlerine katılmama kararı alan Angela Merkel aktif siyasi hayatını sonlandırmaya hazırlanıyor.
ANGELA MERKEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Angela Merkel, 17 Temmuz 1954 (67 yaş) tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gözlerini açtı. Lisans eğitimini Leipzig Üniversitesi Fizik bölümünde tamamlayan Merkel, Berlin-Adlershof Bilimler Akademisi Fizik Kimya Merkez Enstitüsü'nde okudu. Kuantum kimyası üzerine doktora yaptı, araştırmacı olarak çalıştı ve birçok makale yayımladı.
1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından büyüyen demokrasi hareketiyle Demokratischer Aufbruch Partisi'ne girerek, politikaya atıldı.
1990 yılında Doğu Alman Cumhuriyeti'nin son hükümeti olan Lothar De Maizier geçiş hükümetinde sözcülük yapan Angela Merkel, aynı yıl Almanya'nın birleşmesinden iki ay önce Hristiyan Demokrat Partisi'ne (CDU) girerek, ilk genel Almanya seçimlerinde Federal Alman Meclisi'ne CDU'dan seçildi ve 3 ay içinde Kadın ve Gençlik Bakanı olarak zamanın başbakanı Helmut Kohl'ün kabinesine girdi.
Angela Merkel çok hızlı bir siyaset kariyeri yaparak, 1991-1998 yılları arasında hem partisinin başkan yardımcılığını, hem de Helmut Kohl kabinelerinde 2 kez bakanlık görevini üstlendi. 1998 yılında partisinin genel sekreterliğine seçildi.
ANGELA MERKEL NE ZAMAN ALMANYA BAŞBAKANI OLDU?
18 Eylül 2005 tarihindeki Almanya genel seçimlerinde partisi CDU'nun başbakan adayı oldu. Merkel oyların yüzde 35.2'sini alırken en yakın rakibi Schröder yüzde 34.2'sini topladı. Daha sonra Sosyal Demokrat Parti yetkilileri ve Hristiyan Demokrat Parti üyeleri arasında lider Angela Merkel'in başbakanlığı konusunda anlaşma sağlandı ve anlaşma uyarınca Angela Merkel'e başbakanlık koltuğunun bırakılması karşılığında Sosyal Demokratlar, yeni kabinede 8 bakanlığı aldı.
Angela Merkel, parlamentonun onayını aldıktan sonra, 22 Kasım 2005 tarihinde 51 yaşında Almanya tarihinin en genç, ilk Doğu Almanyalı ve aynı zamanda ilk kadın başbakanı oldu.
2009 yılında yeniden başbakan seçildi ve FDP ile bir hükümet koalisyonu kurmayı başardı.
ÖZEL YAŞAMI
1977-1982 yıları arasında fizikçi Ulrich Merkel ile evli kaldı. 1998 yılında Joachim Sauer ile evlendi. Merkel çocuk sahibi olmayı tercih etmezken, Sauer'in ise iki erkek çocuğu bulunuyor.
İyi seviyede İngilizce, temel seviyede Rusça konuşabilmektedir.
Angela Merkel 1.65 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.
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