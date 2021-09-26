Almanya Başbakanı Merkel kaç yaşında? Angela Merkel kaç yaşında, neden görevi bıraktı?

1990 yılında Doğu Alman Cumhuriyeti'nin son hükümeti olan Lothar De Maizier geçiş hükümetinde sözcülük yapan Angela Merkel, aynı yıl Almanya'nın birleşmesinden iki ay önce Hristiyan Demokrat Partisi'ne (CDU) girerek, ilk genel Almanya seçimlerinde Federal Alman Meclisi'ne CDU'dan seçildi ve 3 ay içinde Kadın ve Gençlik Bakanı olarak zamanın başbakanı Helmut Kohl'ün kabinesine girdi.

Angela Merkel çok hızlı bir siyaset kariyeri yaparak, 1991-1998 yılları arasında hem partisinin başkan yardımcılığını, hem de Helmut Kohl kabinelerinde 2 kez bakanlık görevini üstlendi. 1998 yılında partisinin genel sekreterliğine seçildi.