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Depreme kayak yaparken yakalandılar

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 23.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
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Depreme kayak yaparken yakalandılar

Avustralya'nın Melbourne kenti yakınlarında meydana gelen 5,8 büyüklüğünde depremde can kaybı ya da yaralanma açıklanmadı. Yaklaşık 50 evde hasara neden olan depreme kayak yaparken yakalananlar oldu.

Avustralya'nın Melbourne kenti yakınlarında meydana gelen 5,8 büyüklüğünde depremde can kaybı ya da yaralanma açıklanmadı.

Depreme kayak yaparken yakalandılar

Yaklaşık 50 evde hasara neden olan depreme kayak yaparken yakalananlar oldu.

Depreme kayak yaparken yakalandılar

Pistteki güvenlik kameralarının kaydettiği o anlarda kayakçıların hiç durmadan yollarına devam ettiği görülüyor.

Depreme kayak yaparken yakalandılar

Kayakçılardan biri görüntüleri ''Hem çok ilginç hem de korkutucuydu. O anda çığ oluşmaması en büyük şansımız oldu'' mesajıyla sosyal medyadan paylaştı.

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