Macron Hitler’e benzetilmişti: Afişi asan pano sahibine 10 bin euro ceza

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirildiği Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Adolf Hitler'e benzeten afişlerle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

10 BİN EURO CEZA

Kovid-19 önlemlerini protesto amacıyla asılan afişler için Macron da suç duyurusunda bulunmuştu. Euronews'in haberine göre, Fransa'da bir mahkeme Macron'u Hitler olarak gösteren karikatürün asıldığı ilan panosunun sahibini 10 bin euro para cezasına çarptırdı.

"ÖZGÜRLÜK GÖMÜLDÜ"

Afişin sahibi Michel Ange Flori, kararı temyize götüreceğini belirterek "Bugün Toulon'da karikatür özgürlüğü gömülmüştür" dedi.

Flori'nin avukatı ise "Cumhurbaşkanı ifade özgürlüğünü savunuyor ama o özgürlük kendisine gelince bittiğini düşünüyor" sözleriyle tepki gösterdi.



