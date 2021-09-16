Nijerya'da feci olay! Ordu hava operasyonunda sivil halkı vurdu
Nijerya ordusunun, terör örgütü Boko Haram'ın etkin olduğu Yobe eyaletinde düzenlediği hava operasyonunda, 10 sivil yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya ordusu, Yobe eyaletine bağlı Yunusari bölgesinde hava operasyonu düzenledi.
Operasyonda, yanlışlıkla 10 sivil öldürüldü, 20 kişi yaralandı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.
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