Astronot olmayan 4 kişiyi taşıyan SpaceX roketi başarıyla fırlatıldı

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

38 yaşındaki milyarder iş insanı Jared Isaacman'ın finansmanını üstlendiği ve yolculara liderlik ettiği uçuşta NASA tarafından 2009'da yapılan astronot seçmelerinde 47 finalist arasında yer alan ancak sonunda ajansa katılmaya hak kazanamayan 51 yaşındaki fen bilimleri eğitmeni Sian Proctor da yer aldı. Doktor asistanı olan ve daha önce kanseri yenen 29 yaşındaki Hayley Arceneaux ve Lockheed Martin'de veri mühendisi olan 42 yaşındaki Christopher Sembroski de uçuşa katılan diğer isimler oldu.