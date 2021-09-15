Papa Franciscus: Kürtaj cinayettir
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, kürtajın cinayet olduğunu söyledi. Eşcinsel evliliklerle de ilgili konuşan Papa, bir erkek ve bir kadın arasındaki evliliğin kutsal olduğunu ve kilisenin bu kutsallığı değiştirme yetkisi bulunmadığını söyledi.
Papa Franciscus, Macaristan'ın başkenti Budapeşte ile Slovakya'yı kapsayan dış gezisinden dönüşünde uçakta seyahatini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"KÜRTAJ CİNAYETTİR"
Ruhani lider, kürtajın sorundan daha fazlası olduğunu ve burada konunun insan hayatını ilgilendirdiğini belirterek, "Kürtaj bir cinayettir. Kürtaj yapan öldürür. İnsan hayatına saygı duyulmalı, bu çok açık. Bir sorunu çözmek için insan öldürmek doğru mudur? Bir insanı öldürmek için kiralık katil tutmak doğru mudur?" dedi.
"EŞCİNSELLİK VE EVLİLİK" AÇIKLAMASI
Eşcinsel evliliklerle de ilgili konuşan Papa, bir erkek ve bir kadın arasındaki evliliğin kutsal olduğunu ve kilisenin bu kutsallığı değiştirme yetkisi bulunmadığını söyledi.
AŞI AÇIKLAMASI
Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yönelik karşıtlığa değinerek, "Kardinaller arasında da aşı karşıtı olanlar var. Bunlardan bir tanesi zavallı, Kovid-19'dan hastaneye kaldırıldı." dedi.
Vatikan içinde hemen hemen herkesin aşılandığını ve aşı yaptırmayan küçük bir grup kaldığını, onlara da nasıl yardım edilebileceği üstünde çalışıldığını söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef bugün dokunulmazlığı hangi isim kazandı?
- YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı? YKS 2. tercihler Eylül ayında yapılacak mı? 140 puan alanlar...
- MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman kapanacak? Okullar 1. dönem ara tatili ayın kaçında olacak?
- Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
- Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bursluluk sınav sonucu nasıl sorgulanır?
- PTT üzerinden anında alabilirsiniz! Başvuranın cebi rahatlayacak! Bu sene 864 lira...
- BJK Dortmund maçı canlı yayın izleme yolları! Beşiktaş Borussia Dortmund maçı şifreli mi, şifresiz mi?
- Erken emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! 4/A - 4/B'den sigortalılar için kredi imkanı! Başvurudan 13 gün sonra...
- AÖL 1. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? 2021-2022 AÖL kayıt yenileme ne zaman?
- AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? 2021-2022 AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı?
- Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon Eylül ayında başlayacak mı? ATV yayın akışı...
- Exxen üyelik paketleri aylık fiyat 2021! Exxen spor bireysel ve ticari paketler kaç TL? 1, 3 ve 5 cihazlı kullanım fiyatı!