Eski ABD Başkanı Barack Obama’dan İstanbul yorumu: Muazzam bir deneyimdi

"TELEVİZYONDA HABERLERİ İZLEMİYORUM"

Ayrıca Başkan olduğu dönemde televizyon haberleri izlemediğini söyleyen Obama, "Çünkü haberler seyirciyi cezbetmek için tasarlanır. Bu yüzden bu televizyonlar herhangi bir günde verilen en sansasyonel haberi yapmak ister ama bu dünyayı etkileyen ya da bir ülkenin istikameti hakkında stratejik uzun vadeli kararlar almaya çalışan benim gibi biri için iyi değil." ifadesini kullandı.