Çekya’da bir köpek, yemek ararken mutfağı ateşe verdi

Çekya’nın Sokolov kentinde bir evin mutfağında yemek arayan bir köpek, ocağı yakması üzerine mutfakta yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ise köpeklere zarar gelmeden yangını söndürmeyi başardı. Çekya’nın Karlovy Vary bölgesindeki Sokolov kentinde yer alan bir evde geçtiğimiz çarşamba günü bir köpek, sahipleri evde yokken yemek aradığı sırada evde yangın çıkardı. Evde yer alan bir kameraya yansıyan olaya ait görüntülerde köpek, mutfakta yer alan ocağın üzerinde yemek aradığı sırada ocağı yaktı. O anlarda ocağın çevresinde bulunan plastik kapların alev alması sonucu ise mutfakta yangın çıktı. Mutfakta dumanların yükselmesinin ardından komşuların olayı itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeklere zarar gelmeden yangını söndürmeyi başardı.

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