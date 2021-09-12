Taliban’dan flaş ’karma eğitim’ kararı!

Yer imkanı olan üniversitelerde yeni dönemde kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı binalarda eğitim göreceğini belirten Hakkani, bina imkanı olmayan üniversitelerde ise kız ve erkek öğrencilerin farklı saatlerde okula gelip ders göreceğini kaydetti.

Hakkani, "En yakın zamanda ülkedeki üniversitelerde kız ve erkek karma eğitim sistemi sona erecek çünkü bu eğitim sistemi, İslami ve milli değerlere aykırıdır." ifadesini kullandı.