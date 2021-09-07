ABD’de yeni varyant paniği! 49 eyalete sıçradı

MU VARYANTININ EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ EYALET CALİFORNİA

Delta varyantından daha bulaşıcı ve aşılara direnme potansiyeline sahip olduğuna inanılan Mu varyantının 384 vaka ile en çok California eyaletinde görüldüğü bilgisi paylaşıldı.