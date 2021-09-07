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Dünya genelinde aylarca internet kesintisi yaşanabilir! Güneş fırtınası hakkında korkutan son dakika açıklaması!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2021 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021
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Dünya genelinde aylarca internet kesintisi yaşanabilir! Güneş fırtınası hakkında korkutan son dakika açıklaması!

ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli gökbilimci Abdu Joythi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Joythi, şiddetli bir güneş fırtınası beklendiğini ifade ederken bu durumun Dünya üzerinde uzun süreli internet kesintilerine neden olacağını da belirtti. Güneş fırtınası nedir? İşte detaylar...

Kaliforniya Üniversitesi'nden gökbilimci Abdu Joythi, yaklaştığı öngörülen şiddetli güneş fırtınasının Dünya genelinde uzun süreli internet kesintilerine sebep olabileceğini belirtti.

Abdu Jyothi, 'Güneş'in Süper Fırtınaları: İnternet Kıyameti Senaryosu' adlı bir sunum yaptı. Abdu Jyothi'nin araştırması, elektrik kesintisine neden olan bir güneş fırtınası için ek bir nüansa işaret ediyor.

Joythi, elektrik saatler veya günler içinde geri gelse bile, toplu internet kesintilerinin devam ettiği bir senaryonun altını çizdi.

Gökbilimci, "Beni bu konuda cidden düşündüren şey, pandemide dünyanın krizlere karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu görmemizdi" ifadelerini kullandı.

AYLARCA SÜREBİLECEK İNTERNET KESİNTİSİ

Aylarca süreceğini tahmin ettiği bu kesintileri 'internet kıyameti' olarak tarif eden Joythi, "Mevcut altyapımız büyük ölçekli Güneş fırtınasına hazır değil" dedi.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş yüzeyindeki koyu renkli Güneş lekelerinde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

1582 yaşanan Güneş fırtınası tam 3 gün sürmüş ve önce Avrupa sonra Asya kıtasını etkisi altına almıştı. O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı. Ancak günümüzde durum bir hayli farklı. Bilim insanları söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.

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