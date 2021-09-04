Çin’de yeni Kovid-19 genelgesi yayımlandı | İşte ülkedeki vaka sayılarında son durum

Ülke genelinde yayımlanan genelgeyle yerel yetkililere bölgelerindeki salgın koşulları ışığında kendi dezenfeksiyon önlemlerini alma çağrısında bulunuldu. Genelge, tıbbi kurumlar ile merkezi izolasyon mekanlarındaki hastane enfeksiyonu kontrolünün ve katı dezenfeksiyon uygulamalarının artırılması çağrısını da içerdi.

GENELGEDE GÜNLÜK DEZENFEKSİYON VURGUSU



Belgede, süpermarketler, alışveriş merkezleri, oteller ve hareketliliğin çok olduğu diğer kalabalık yerlerin yanı sır, toplu taşıma araçlarında da günlük dezenfeksiyon önlemlerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. İthal ürünlere yönelik karantina ve dezenfeksiyon uygulamalarının da altının çizildiği genelgede, ithal soğuk zincir yiyeceklerinin denetimine ve paketlerinin dışının dezenfeksiyonuna özel önem gösterilmesi talep edildi.

ÇİN'DE VAKA SAYISI TEK HANEYE DÜŞTÜ



Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 28 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, vakaların 27'sinin yurt dışından geldiği ve 1'inin yerel olduğu bildirildi. Çin'in ana kesiminde 5'inin durumu ağır olmak üzere 908 Kovid-19 hastasının tedavisi sürerken, şu anda 2 şüpheli vaka bulunuyor.



Salgının başından bu yana Çin'de toplam 94 bin 982 vaka tespit edildi, tedavilerinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 89 bin 438'i buldu, toplam can kaybı 4 bin 636'da kaldı.